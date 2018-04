Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Après une analyse approfondie, la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS renonce à déposer un recours contre la décision de la Préfecture de la Sarine délivrant le permis de démolition pour les immeubles recensés de l'Avenue de Beauregard 6 et 8 et du Chemin Richemond 5. En effet, la DICS est d'avis que si le bâtiment sis à Beauregard 8 représente une volumétrie et un caractère intéressant, le site est très altéré en raison des constructions voisines : une mesure exceptionnelle ne se justifie pas.