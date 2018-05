Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La deuxième édition du Festival Culture & Ecole BCF 2018 aura lieu du 12 au 16 novembre 2018. Multi-sites et bilingue, elle mettra sous les projecteurs, en cette année européenne du patrimoine culturel, les domaines du patrimoine et des arts visuels. Grâce à de nouvelles collaborations avec l'Association des musées du canton de Fribourg, Fri-Art, Visarte Fribourg, blueFACTORY et le Festival international de films de Fribourg, plus de trente activités seront proposées aux classes. De nombreux acteurs culturels profiteront de l'occasion pour faire leur entrée dans le programme Culture & Ecole