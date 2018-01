Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En précisant que la gratuité de l'enseignement obligatoire s'étend à l'ensemble des moyens nécessaires servant directement le but de l'enseignement et que plus rien ne peut être facturé aux parents, le Tribunal fédéral oblige le canton de Fribourg à revoir sa copie. Désormais les communes devront assumer seules les frais de matériel scolaire et les frais pour les activités culturelles et sportives proposées aux élèves par les écoles, à l'exception des frais de repas. Pour que chaque élève puisse continuer à bénéficier d'un nombre satisfaisant d'activités culturelles et sportives durant sa scolarité obligatoire, la Direction de l'instruction, de la culture et du sport (DICS) met sur pied un groupe de travail. Celui-ci devra également déterminer quel matériel scolaire doit être considéré comme effets personnels de l'élève, donc à charge des parents, et lequel est indispensable à l'enseignement, donc à charge des communes. Les modifications légales nécessaires devraient entrer en vigueur le 1er août 2018.