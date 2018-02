Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'Archéologue cantonale, cheffe du Service archéologique (SAEF), a annoncé son départ pour raison d'âge au 31 mars 2018. La mise au concours de son poste a été effectuée en novembre 2017 et a permis de faire émerger des candidatures de qualité. Elle a aussi montré que les esprits avaient évolué et que le moment était venu de faire un pas supplémentaire dans la structure de la protection du patrimoine fribourgeois. Sur proposition de la DICS, le Conseil d'Etat vient de décider de lancer une analyse d'opportunité quant à une fusion entre le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) et le Service des biens culturels (SBC). L'actuel chef adjoint du SAEF devient chef ad interim dès le 1er avril. Un groupe de travail sera mandaté pour effectuer l'analyse décidée.