Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Après 10 mois de projet-pilote, un " dispositif d'indication Addictions " pour les jeunes et les personnes mineures est introduit sur le territoire cantonal. Il a pour objectif de dépister les consommations ou les comportements problématiques le plus tôt possible et d'intervenir lorsqu'un soutien s'avère nécessaire.