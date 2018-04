Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Pour la 10e édition des Assises du social, la Direction de la santé et des affaires sociales et la Chaire francophone du Domaine Sociologie, politiques sociales et travail social de l'Université de Fribourg invitent le public à une réflexion sur le bien commun. En effet, mis à mal par toutes sortes d'enjeux de pouvoir, de concurrence ou encore par l'individualisme, il semble bien que le " commun " ne soit plus vraiment commun.