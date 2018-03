Cinq cantons unissent leurs forces pour offrir à leurs habitants un dossier électronique du patient (DEP) sécurisé. Les conseillers d'Etat en charge de la santé des cantons de Genève (Mauro Poggia), du Valais (Esther Waeber-Kalbermatten) et de Vaud (Pierre-Yves Maillard) ont créé, aujourd'hui à Lausanne, l'association intercantonale, baptisée cara, dans le but de poursuivre et d'étendre la mise en place du DEP au niveau romand. Leurs homologues des cantons de Fribourg (Anne-Claude Demierre) et du Jura (Jacques Gerber) ont exprimé la volonté d'y adhérer prochainement, sous réserve de l'accord de leur parlement respectif. Cette collaboration intercantonale dans le domaine de la santé est unique en Suisse. Elle permettra, par un meilleur partage de l'information, d'améliorer la qualité de la prise en charge médicale, la sécurité des patients et l'efficacité du système de santé.

