Dix ans après son entrée en fonction comme pharmacien cantonal, Laurent Médioni quittera la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) à la fin du mois de mai 2018. Ouvert et communicatif, il a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre d'une information continue et d'un dialogue ouvert avec les membres du réseau sanitaire sur le bon usage des produits thérapeutiques. Laurent Médioni est également, avec la Société des pharmaciens du canton, à l'origine de plusieurs projets novateurs.

