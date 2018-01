Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La nouvelle loi sur l'exécution des peines et des mesures est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Avec elle sont nés le nouvel Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), qui regroupe les Etablissements de Bellechasse et la Prison centrale, et le nouveau Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. Cette réorganisation du domaine pénitentiaire apporte davantage d'efficacité et de cohérence à l'ensemble de la chaîne pénale.