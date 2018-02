Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'audit sur la gouvernance de l'hôpital fribourgeois (HFR) est terminé. Demandée par le Conseil d'administration (CA) en 2017, l'étude se base sur des dizaines d'entretiens avec des cadres de l'HFR et de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Les résultats soulignent la nécessité d'agir dans plusieurs domaines des organes de conduite. Le CA a pris des mesures immédiates, parmi lesquelles la cessation d'un commun accord des rapports de travail au 23 février 2018 entre l'HFR et Mme Claudia Käch, directrice générale. Des actions supplémentaires doivent permettre la mise en place de solides structure et culture de conduite.