L'année 2017 a été marquée par l'obtention du label de certification, décerné par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie. En plus de répondre à l'ensemble des conditions de certification requises, l'audit a souligné le caractère novateur et le rayonnement cantonal que représente le Centre du sein Fribourg (CsF) au travers de sa collaboration publique-privée entre l'hôpital fribourgeois (HFR) et l'Hôpital Daler.

