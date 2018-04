Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'année 2017 fut un exercice difficile pour l'hôpital fribourgeois (HFR). Si un plus grand nombre de patients ont été traités, les comptes annuels se soldent par un déficit de 14,6 millions de francs. L'activité stationnaire présente une hausse de 1 % avec 19'438 séjours, tandis que 485'000 prises en charge ambulatoires ont été enregistrées, soit 3,3 % de plus par rapport à 2016. Pour améliorer sa situation financière, l'HFR a adopté une série de mesures visant l'utilisation plus ciblée des ressources disponibles, la réduction des coûts et l'augmentation des recettes.