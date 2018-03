Après 15 mois de rénovation, la zone d'accueil réaménagée et le secteur de prise en charge ambulatoire du Service des urgences de Fribourg seront opérationnels dès le 13 mars 2018. Accueillants et fonctionnels, ces nouveaux locaux marquent la fin d'une première phase de travaux ambitieux, qui sera suivie en 2019 par la rénovation complète des secteurs consacrés aux adultes et aux urgences pédiatriques.

