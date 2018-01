Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le budget 2018 de l'hôpital fribourgeois (HFR) prévoit une perte de 21,3 millions de francs. Comme pressenti l'an passé, il a été impossible d'équilibrer le budget. Et ce, malgré diverses mesures d'économies déjà mises en place, ainsi que des efforts supplémentaires consentis pour maîtriser les coûts. L'inquiétude porte en particulier sur la hausse des coûts d'exploitation et l'amoindrissement des recettes dû à la baisse des tarifs dans les domaines stationnaire et ambulatoire. Malgré une réjouissante augmentation de l'activité hospitalière, l'HFR devrait ainsi réaliser un déficit important cette année.