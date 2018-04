Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans la perspective de la révision de la loi sur les préfets, la Conférence des préfets présente sa vision pour l'avenir des préfectures et des régions fribourgeoises. Statut, missions, tâches, compétences, défis, plan d'action : au travers de six propositions concrètes, elle entend ainsi contribuer au débat initié par le Conseil d'Etat en proposant une fonction préfectorale renouvelée, plus autonome et recentrée autour du noyau dur de l'activité administrative, politique et juridictionnelle du préfet.