Au total, plus de 1300 contrôles ont été réalisés en 2017 sur l'ensemble du territoire suisse et au Liechtenstein. Comme en 2015 et 2016 , aucun petit coléoptère de la ruche n'a été découvert dans les plus de 140 ruchers contrôlés (voir " Informations complémentaires "). La Suisse reste donc à ce jour indemne de ce parasite.Plus d'informations : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)