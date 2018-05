Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Société des vétérinaires fribourgeois (fondée en 1852) et le SAAV Fribourg ont adopté, le 17 mai 2018 à Gruyères, dans le cadre du programme StAR, la Charte de bonnes pratiques pour l'utilisation adaptée des antibiotiques.Sur le canton de Fribourg, cette Charte a valeur de directive au sein de la branche vétérinaire pour la pratique curative des animaux de rente et la médecine de troupeaux. Ainsi, ces bonnes pratiques, communes à tous les praticiens exerçant sur le canton, sont respectées et implémentées.Un point presse aura lieu à ce sujet le lundi 28 mai 2018.