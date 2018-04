Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Au cours des vingt dernières années, les systèmes de détention des chevaux ont radicalement changé. Les box avec aire de sortie attenante et la détention en groupe dominent désormais. Cette dernière a fortement augmenté, surtout en Suisse alémanique et un peu moins en Suisse romande. C'est ce qu'a montré une étude représentative sur la situation des chevaux, dont les résultats ont été dévoilés lors de la 13e Réunion annuelle du Réseau de recherche équine suisse le 19 avril 2018, organisée à Avenches par le Haras national suisse d'Agroscope et ses partenaires.