Des salmonelles ont été décelées dans des paquets d'amarante de la marque " Golden Sun Bio Organic " vendus chez Lidl. Un danger pour la santé ne pouvant pas être exclu, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV recommande de ne pas consommer ce produit. Lidl a immédiatement retiré la marchandise des rayons et lancé un rappel.Plus d'informations : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)