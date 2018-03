Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Fin des annonces anonymes dans le commerce des chiens!Avec la révision de l'ordonnance sur la protection des animaux, une nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2018. Quiconque met publiquement des chiens en vente doit désormais fournir les informations suivantes :- Prénom et nom- Adresse- Pays de provenance et d'élevage du chienAutres informations : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)