L'Allemagne, le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse entendent collaborer plus étroitement à la surveillance et à lutte contre la tuberculose chez le cerf rouge dans l'arc alpin. Les représentants des quatre pays ont signé le 7 mars 2018 à Salzbourg une déclaration commune. L'objectif est de prévenir la transmission de la maladie aux êtres humains et aux animaux de rente.Plus d'informations : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)