Dès à présent, le Service du cadastre et de la géomatique (SCG) met à disposition certaines données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire du canton de Fribourg! Il s'agit des biens-fonds et des droits distincts et permanents (DDP) ainsi que des bâtiments et des adresses. Pour les données relatives à la propriété foncière (biens-fonds et DDP), on distingue les données en vigueur, inscrites au registre foncier, qui sont représentées en noir, et les données projetées, en rouge.