Martin Descloux, chef de service adjoint et chef de la section études d'impact sur l'environnement (EIE), sols et sécurité des installations, et Hans Gygax, chef de la section air, bruit et rayonnement non ionisant (RNI) prendront leur retraite et quitteront le Service de l'environnement (SEn) à la fin mai 2018. Ils seront remplacés respectivement par Barbara Gfeller Laban à la tête de la section EIE, sols et sécurité des installations, et par Béatrice Balsiger à la section air, bruit et RNI.