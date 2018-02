Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le froid revient et avec lui le risque de pollution de l'air aux particules fines (PM10). Les données sur la qualité de l'air, actualisées chaque heure, sont disponibles sur le site Internet du Service de l'environnement (SEn) et via l'application gratuite airCHeck. Des recommandations sur les comportements à adopter pour protéger sa santé et limiter les émissions de polluants sont également en ligne. Les cantons avertiront la population en cas de forte pollution.