Les 23 et 24 mars 2018, la population et les écoles fribourgeoises sont invitées à retrousser leurs manches et à chausser leurs bottes en plastique. Plusieurs communes organisent en effet durant ces deux jours des actions "Coup de balai" pour nettoyer leurs espaces publics, les bords de route, les rives de leurs cours d'eau ou encore leurs forêts. Le Conseiller d'Etat Jean-François Steiert participera à l'action de Corbières en compagnie des enfants et enseignants de l'école primaire, ainsi que des représentants des autorités communales.