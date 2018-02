Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Questionnés sur leur appréciation de la situation actuelle, les répondants à l'enquête conjoncturelle du KOF semblent avoir été un peu plus réservés que le trimestre passé. On constate une légère détérioration dans l'ensemble de l'industrie et la plupart des branches sous examen, à l'exception de celles de la métallurgie et des machines et véhicules. Néanmoins, les indicateurs de perspective continuent à s'afficher plutôt dans le vert, témoignant d'un certain optimisme pour les mois à venir.