Pour faire face à des demandes croissantes (p. ex. dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, de la mensuration officielle, de la foresterie ou encore de la gestion des cours d'eau), le canton de Fribourg a réalisé un levé 3D basé sur la technologie de balayage laser aéroporté (LiDAR). A l'issue de travaux de contrôle et de traitements conséquents, on obtient de nombreuses données relatives au relief (altitude, pentes, orientations, relief ombré, courbes de niveau) ainsi qu'à la hauteur des bâtiments et des arbres. Les anciennes données de 2002 et les nouvelles peuvent désormais être consultées sur le portail cartographique sous le nouveau thème "Altimétrie".