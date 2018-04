Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans le but de renforcer les activités de l'association MINERGIE en Suisse romande et mettre en œuvre son rapprochement avec l'association CECB, une nouvelle agence romande Minergie-CECB sera mise sur pied au cours de cette année et sera entièrement opérationnelle d'ici au 1er janvier 2019.