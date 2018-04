Fabrice Fries élu PDG de l'AFP (administrateurs)

HAVAS

PUBLICIS GROUPE SA

VIVENDI

Paris (France) - Fabrice Fries, magistrat à la Cour des comptes et ancien président de Publicis Consultants, a été élu jeudi PDG de l'Agence France-Presse (AFP) par son conseil d'administration, a-t-on appris auprès d'administrateurs.M. Fries (58 ans), qui était seul en lice pour prendre la tête de l'AFP depuis le retrait surprise du PDG sortant Emmanuel Hoog (en poste depuis 2010), a obtenu lors d'un troisième tour de scrutin la majorité qualifiée, soit 13 des 18 membres du conseil d'administration, selon ces sources.Mercredi, après l'annonce choc du retrait de M. Hoog, deux premiers tours de scrutin avaient été organisés, sans que M. Fries ne recueille cette majorité qualifiée.Dans la foulée, les représentants du personnel au conseil d'administration avaient réclamé la suspension du C.A. jusqu'à ce jeudi après-midi.Lors d'une assemblée générale du personnel organisée au siège parisien de l'AFP ce jeudi matin, les salariés avaient voté un débrayage à partir de 11H00 GMT, pour réclamer la suspension du processus d'élection du PDG, jugeant que le retrait soudain de M. Hoog privait les administrateurs d'un "vrai choix".Ils avaient réclamé que le conseil d'administration déclare infructueuse cette procédure d'élection, et que le conseil supérieur de l'AFP, une des instances de gouvernance de l'Agence, désigne "deux candidats".Fabrice Fries, 58 ans, était président de Publicis Consultants jusqu'en 2016. Cet ancien haut cadre des groupes de médias Vivendi et Havas a fait l'essentiel de sa carrière au sein du secteur privé.Il est entré en 2006 chez Publicis comme secrétaire général et a pris la présidence de l'agence de relations publiques Publicis Consultants en 2009. Après son départ du groupe, il a réintégré la Cour des Comptes en janvier 2017.Emmanuel Hoog, 55 ans, ancien président de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) de 2001 à 2010, avait été élu une première fois le 15 avril 2010 à la tête de l'AFP, succédant à Pierre Louette. Il avait été réélu en 2013.Alors qu'il avait décidé il y a quelques semaines de briguer un troisième mandat de 5 ans à la tête de l'Agence, il avait annoncé mercredi aux administrateurs et aux salariés le retrait de sa candidature, affirmant que son projet "ne recueillait pas les soutiens nécessaires et indispensables de l'Etat".Créée à la Libération, l'AFP est présente dans 151 pays et emploie plus de 2.400 collaborateurs de 80 nationalités différentes, qui produisent plus de 5.000 dépêches par jour, 3.000 photos et 250 vidéos.fpo/fmi/rh/swi/jk/cac(©AFP / 12 avril 2018 13h47)