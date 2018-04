Facebook: Zuckerberg s'excuse officiellement pour ses "erreurs" devant le Sénat américain

FACEBOOK

Washington - Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg a présenté mardi ses excuses personnelles et officielles devant le Sénat américain pour les erreurs commises sur la protection des données et la manipulation politique."Il est évident aujourd'hui que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon malintentionnée (...). Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé", a-t-il dit, en pleine tourmente sur le scandale de fuite de données vers Cambridge Analytica."Cela prendra du temps pour mener à bien tous les changements nécessaires" pour limiter ces mauvais usages, a-t-il ajouté.Le jeune milliardaire est entendu par les parlementaires américains au cours d'auditions qui ont commencé mardi et se poursuivront mercredi. Elles visent à établir comment les données de dizaines de millions d'usagers de Facebook ont pu se retrouver entre les mains de CA.Le groupe et son patron sont violemment critiqués pour avoir été laxistes dans la protection des données.Il doit s'expliquer aussi sur sa façon de lutter contre la manipulation politique sur le réseau.jc/jld/bh(©AFP / 10 avril 2018 19h14)