Facebook: Zuckerberg va dire au Congrès qu'il a fait une "erreur" personnelle

Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg va dire au Congrès lors d'auditions mardi et mercredi qu'il a fait une "erreur" personnelle en ne faisant pas assez pour lutter contre les mauvais usages du réseau."Nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon malintentionnée (...). Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé", a-t-il prévu de dire, selon le texte de son intervention transmis lundi.(©AFP / 09 avril 2018 18h14)