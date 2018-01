Facebook fait mieux que prévu malgré la charge fiscale

Facebook a publié mercredi des résultats en nette hausse malgré une forte charge fiscale mais a indiqué que les utilisateurs passent moins de temps sur le plus grand réseau social du monde, ce qui a fait reculer le titre en Bourse.Vers 21H50 GMT, l'action baissait nettement de 4,22% à 179 dollars dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street."2017 a été une année forte mais aussi une année difficile", a commenté le patron du groupe Mark Zuckerberg, cité dans le communiqué, en référence aux critiques qui pleuvent depuis des mois sur Facebook, accusé de laisser pulluler la désinformation. Le groupe a donc annoncé des changements, dont certains sont intervenus fin 2017, pour tenter de redresser la barre. Des modifications qui ont entraîné une baisse du temps passé sur le réseau "d'environ 50 millions d'heures par jour".Les dépenses ont aussi beaucoup augmenté, passant de 15,2 milliards en 2016 à 20,5 milliards en 2017, a ajouté Facebook, qui a beaucoup embauché l'an dernier pour lutter contre les contenus problématiques.Pourtant, le bénéfice net du quatrième trimestre ressort à 4,3 milliards de dollars, en hausse de 20% et de presque 16 milliards sur l'année (+56%). Le groupe indique avoir compté une charge fiscale exceptionnelle de 2,27 milliards en fin d'année et que sans elle, le bénéfice ajusté serait ressorti à 2,21 dollars l'action, soit mieux qu'attendu par les analystes.Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 47% à 13 milliards, là aussi meilleur qu'attendu, de même que le c.a. annuel, qui atteint 40,6 milliards (+47% également). Le nombre d'utilisateurs mensuels est conforme aux attentes, à 2,13 milliards.Les recettes publicitaires mobiles ont représenté 89% des recettes totale au quatrième trimestre, contre 84% à la même période de 2016.(©AFP / 31 janvier 2018 23h31)