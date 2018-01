Facebook interdit les publicités liées aux cryptomonnaies

Le groupe américain Facebook a annoncé qu'il allait interdire toute publicité relative aux cryptomonnaies afin de parer les tentatives d'escroquerie.Le réseau social a expliqué mardi sur son site qu'il entendait interdire les publicités pour "des produits et services financiers qui sont fréquemment associés avec des pratiques promotionnelles fallacieuses et trompeuses".Parmi les pratiques citées par le groupe figurent un type de transactions particulier, les "options binaires", ou des levées de fonds en cryptomonnaies, dites Initial coin offerings (ICO), qui consistent à créer sa propre monnaie virtuelle et à la vendre à des investisseurs payant avec d'autres cryptomonnaies ou avec des devises traditionnelles.La fraude est fréquente dans le monde des cryptomonnaies, dont le bitcoin est la plus connue. La Commission des opérations de bourse américaine (SEC) a ainsi stoppé cette semaine une ICO lancée par une compagnie du Texas nommée AriseBank.Selon la SEC qui a porté plainte contre l'entreprise texane, AriseBank "a utilisé les réseaux sociaux, le soutien d'une célébrité (le boxeur Evander Holyfield, NDLR), et d'autres tactiques de diffusion pour lever, selon ses dires, 600 millions de dollars, sur un objectif de 1 milliard de dollars, en seulement deux mois" mais toute l'opération était "une fraude pure et simple".Dans son message annonçant la décision de Facebook, le directeur de la gestion des produits Rob Leathern laisse entendre que le groupe pourrait modifier sa nouvelle politique dans l'avenir pour permettre à des entreprises sérieuses liées aux cryptomonnaies de faire de la publicité."Nous voulons que les gens continuent de découvrir et apprendre à connaître de nouveaux produits et services grâce aux publicités de Facebook sans craindre des escroqueries ou des tromperies", écrit-il."Cette politique s'applique volontairement de manière large, tandis que nous travaillons à mieux repérer les pratiques fallacieuses et trompeuses", et sera mise en œuvre sur toutes les plateformes du groupe (Facebook, Audience Network, Instagram), explique-t-il."Nous réviserons cette politique et la manière dont nous l'appliquons au fur et à mesures que nos indicateurs s'améliorent", ajoute-t-il.(©AFP / 31 janvier 2018 10h15)