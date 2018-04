Facebook: nouvelles mesures pour mieux contrôler les publicités politiques

FACEBOOK

San Francisco - Le groupe Facebook, en pleine tourmente, a annoncé vendredi une série de mesures pour mieux contrôler les publicités, en particulier politiques, ainsi que certaines "Pages" très suivies sur le réseau."A partir de maintenant, chaque annonceur qui veut passer une annonce politique ou abordant un sujet important devra être vérifié. Pour être vérifié, les annonceurs devront confirmer leur identité et leur localisation", a écrit le patron du groupe Mark Zuckerberg sur sa page Facebook, accusé de ne pas assez lutter contre la manipulation politique.Facebook multiplie les annonces sur ce sujet ainsi que sur sa gestion des données personnelles, après la fuite des données personnelles de quelque 87 millions de membres vers la firme Cambridge Analytica.M. Zuckerberg est attendu au Congrès américain la semaine prochaine pour s'expliquer sur tous ces sujets.Le groupe dit travailler à une "liste" de "sujets" importants répondant à cette définition.S'ils refusent de se soumettre à ce processus, ces annonceurs ne pourront pas diffuser ces messages, a-t-il ajouté.Facebook avait déjà annoncé en octobre son intention d'authentifier les annonceurs passant des annonces "électorales", c'est-à-dire, évoquant directement un candidat et diffuséés peu avant une échéance électorale, selon la définition aux Etats-Unis.Il dit cette fois aller plus loin en appliquant cette vérification à tout annonceur dont les messages évoquent des "sujets" politiques importants "faisant l'objet de débats" dans la société, comme le précise le groupe dans un billet de blog également diffusé vendredi, affirmant ainsi vouloir "parer aux ingérences électorales".Outre les annonceurs, Facebook va aussi soumettre aux mêmes vérifications les personnes qui gèrent des Pages Facebook "ayant un grand nombre" d'abonnés, pour limiter l'utilisation de faux comptes, largement utilisés pour faire de la manipulation politique.jc/jld/vog(©AFP / 06 avril 2018 19h31)