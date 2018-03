Facebook "scandalisé" par l'utilisation de ses données par Cambridge Analytica

FACEBOOK

San Francisco - Le réseau social Facebook s'est affirmé mardi "scandalisé d'avoir été trompé" par l'utilisation des données de ses utilisateurs par la firme d'analyse de données Cambridge Analytica et "comprendre la gravité du problème".Dans un communiqué, Facebook a fait part de sa détermination "à appliquer vigoureusement nos politiques pour protéger les informations privées" et "à prendre toutes les mesures possibles pour que cela soit suivi d'effet".Un porte-parole du groupe a affirmé que les dirigeants du groupe "travaillaient sans relâche pour obtenir tous les faits et prendre les mesures nécessaires car ils comprennent l'importance du problème".Cambridge Analytica est accusée d'avoir illégalement acquis des données d'utilisateurs de Facebook et son patron, Alexander Nix, a été suspendu mardi.CA, qui dispose de bureaux au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, est accusé d'avoir récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs, afin de peser dans la campagne présidentielle de milliardaire américain Donald Trump, élu en 2016.Cambridge Analytica a de son côté "nié fermement" ces accusations.jld/Dt/pb(©AFP / 20 mars 2018 20h43)