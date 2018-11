Facturation floue: 2,4 millions d'euros d'amende pour deux opérateurs en Italie

TELECOM ITALIA

Rome - L'autorité de régulation des télécoms en Italie, l'Agcom, a annoncé vendredi soir une amende de près de 2,4 millions d'euros à Telecom Italia (Tim) et Wind 3, deux opérateurs de téléphonie mobile, pour le flou de leur facturation.Tim devra payer plus de 1,5 million d'euros et Win Tre près de 900.000 euros pour le manque d'informations fournies aux clients sur leurs tarifs lors du passage d'une facturation sur 28 jours à une facturation au mois, explique l'Agcom sur son site internet.A la suite de nombreuses plaintes de clients, les principaux opérateurs ont effectué ce passage cette année, accompagné d'une augmentation de tarif d'environ 8,6% sur l'année, un mouvement tellement collectif que l'Antitrust avait évoqué un soupçon d'entente.Tim et Wind 3 ont proposé des micro-remises (passant par exemple à une augmentation de 8,3%) et des minutes de conversation en plus, mais cette fois-ci c'est l'Agcom qui a réagi, en relevant en particulier que les deux opérateurs sont restés très discrets avec leurs clients sur leur droit de résilier leur contrat.fcc/nas(©AFP / 30 novembre 2018 19h46)