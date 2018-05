Faillite de Publicitas: lancement d'une nouvelle agence de pub

Lucerne (awp/ats) - Après la faillite de Publicitas vendredi dernier, une nouvelle agence publicitaire a été lancée mardi par les groupes de médias AZ Medien, Corriere del Ticino, NZZ, Tamedia et Médias Suisses. Sous le nom d'AdAgent SA, l'agence publicitaire sera active dès la semaine prochaine.La nouvelle société a été fondée mardi, selon l'inscription au registre du commerce, a indiqué son président d'administration Jürg Weber. La nouvelle agence publicitaire sera basée à Lucerne.AdAgent va soutenir les professionnels de la pub et les éditeurs dans le traitement des campagnes publicitaires publiées dans les journaux, selon le communiqué.Si elle a été fondée par des groupes de médias alémaniques, son activité sera déployée au niveau national. "Nous serons actifs dans toute la Suisse: l'agence est ouverte à la Suisse romande", a indiqué à l'ats Jürg Weber, également responsable des publications régionales du groupe NZZ.Des annonceurs romands peuvent ainsi utiliser la plate-forme publicitaire et choisir dans quels titres, romands ou alémaniques, publier leurs campagnes.En fonction du développement de l'agence, son directeur n'a pas exclu d'ouvrir d'autres antennes.ats/tn(AWP / 15.05.2018 16h00)