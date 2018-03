Feintool: les recettes bondissent en 2017, la rentabilité marque le pas

Zurich (awp) - Le producteur d'outils de découpage et de presses de modelage de tôles Feintool a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 612,3 mio CHF, correspondant à une croissance de plus de 10% en comparaison annuelle. L'essentiel de la performance est à mettre au crédit de l'unité System Parts, alors que Feinblanking Technology a traîné la patte.L'excédent d'exploitation (ebit) a cédé 4,4% à 46,3,2 mio CHF. Le groupe bernois rappelle à cet effet avoir comptabilité en 2016 un gain exceptionnel de 7,1 mio CHF issu de l'ajustement des provisions pour son fonds de pension, sans lequel la progression aurait frôlé les 10%. Cet effet de base s'est également répercuté sur le bénéfice net, en recul de 13,5% à 27,7 mio CHF.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende inchangé de 2,00 CHF par action.Le chiffre d'affaires dépasse les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, plafonnées à 602 mio CHF. La rentabilité en revanche a déçu, aussi bien sur le plan opérationnel (46,0 mio attendus en moyenne) que net (29,5 mio). Les expectatives pour la rémunération des actionnaires s'étalaient dans une fourchette étroite de 2,00 à 2,05 CHF.La direction table pour l'exercice en cours sur des recettes entre 630 et 650 mio CHF et une marge ebit de 7,5 à 8,0%, contre 7,6% en 2017.jh/buc(AWP / 06.03.2018 08h10)