Feintool: les recettes bondissent en 2017, mais la rentabilité marque le pas

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le producteur d'outils de découpage et de presses de modelage de métaux Feintool a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 612,3 mio CHF, correspondant à une croissance de plus de 10% en comparaison annuelle. L'essentiel de la performance est à mettre au crédit de l'unité System Parts, alors que Feinblanking Technology a traîné la patte.L'excédent d'exploitation (Ebit) a cédé 4,4% à 46,3 mio CHF. Le groupe bernois rappelle avoir comptabilité en 2016 un gain exceptionnel de 7,1 mio issu de l'ajustement des provisions pour son fonds de pension, sans lequel la progression aurait frôlé les 10%. Cet effet de base s'est également répercuté sur le bénéfice net, en recul de 13,5% à 27,7 mio.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende inchangé de 2,00 CHF par action.Le chiffre d'affaires dépasse les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, plafonnées à 602 mio CHF. La rentabilité en revanche a déçu, aussi bien sur le plan opérationnel (46,0 mio attendus en moyenne) que net (29,5 mio). Les expectatives pour la rémunération des actionnaires s'étalaient dans une fourchette étroite de 2,00 à 2,05 CHF.COMPOSANTS DEMANDÉSLa vente de composants principalement automobiles (System parts) a généré un produit de 547,4 mio CHF, moyennant une progression de plus de 14% attribuée à un regain de demande en Europe et à l'acquisition au printemps dernier d'une usine de l'américain Schuler en Chine. L'Ebit s'est étoffé de manière plus que proportionnelle, de près d'un cinquième, pour s'établir à 52,6 mio CHF.Les activités de découpage (Feinblanking) ont généré un chiffre d'affaires pratiquement stable (-1,4%) de 91,4 mio CHF. Les investissements de 7,0 mio CHF consentis pour la recherche dans ce domaine ont plombé la rentabilité opérationnel. L'Ebit s'est érodé de près de 8% à 4,0 mio CHF.La direction table pour l'exercice en cours sur des recettes entre 630 mio et 650 mio CHF et une marge opérationnelle de 7,5 à 8,0%, contre 7,6% en 2017.Après la cession des participations détenues par Thomas Muhr et la société Muhr und Bender (Mubea), M. Muhr et Rolf-Dieter Kempis rendront leurs mandats d'administrateurs à l'assemblée générale du 24 avril. L'organe de surveillance présentera pour les remplacer la candidature de Norbert Indlekofer, ancien responsable de la division Automotive du sous-traitant allemand de l'industrie automobile Schaeffler.ACQUISITIONS EN VUELe conseil d'administration proposera également la création d'un capital autorisé de 600'000 titres, représentant 13,4% du capital-actions de l'entreprise et destiné à financer de potentielles acquisitions.Les investissements consentis risque de brider l'évolution d'une rentabilité par ailleurs "déjà respectable", de l'avis de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'établissement conservera un oeil sur toute initiative visant à renforcer la position de l'entreprise sur ses débouchés, comme le laisse augurer l'établissement d'un capital autorisé.Feintool a profité d'une tendance favorable, parvenant même à croître plus rapidement que son principal débouché, le marché automobile, applaudit pour sa part Vontobel. Les cadences d'entrées de commandes et de livraison de produits positionnent la groupe pour une poursuite de sa poussée de croissance, anticipe la banque privée zurichoise.Dans la matinée à la Bourse suisse, la nominative Feintool s'appréciait de 1,2% à 116,20 CHF, parallèlement à un SPI en hausse de 1,07%.jh/buc/al(AWP / 06.03.2018 11h30)