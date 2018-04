Feintool: nouvelle poussée de croissance au 1er trimestre

Zurich (awp) - Feintool a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 161,3 millions de francs, en hausse de 11,2% sur un an. Le producteur d'outils de découpage et de presses de modelage de métaux bernois a notamment profité de l'envol de la demande pour les produits de sa petite division Feinblanking Technology.Les activités dans le découpage des métaux ont généré des recettes de 22,6 millions, soit près d'un tiers de plus que sur la même période l'an dernier. Le produit de la vente de pièces détachées (System Parts) s'est étoffé de 9,4% à 145,0 millions.Les recettes de l'industriel de Lyss ont plus que comblé les attentes des analystes consultés par AWP, qui misaient en moyenne sur 20,4 millions pour Feinblanking Technology et 141,3 millions pour System Parts.La direction reconduit dans la foulée ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, comprenant un chiffre d'affaires entre 630 et 650 millions de france, pour une marge opérationnelle (Ebit) de 7,5 à 8,0%.Les entrées de commandes de Finblanking Technology ont accéléré de 9,1% à 29,3 millions et le carnet afférent s'est enrobé de près d'un cinquième à 53,0 millions. Le groupe anticipe pour System Parts une croissance de 22,1% à 289,6 millions, mais souligne une recrudescence de la volatilité sur ce segment.jh/buc(AWP / 24.04.2018 07h58)