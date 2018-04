Fenaco s'offre son fournisseur fourrager Swiss Grana Group

Zurich (awp) - La coopérative agricole Fenaco, propriétaire des marques Landi, Volg, Landor, UFA et Agrola, annonce mardi l'acquisition des activités de négoce de céréales de son fournisseur Swiss Grana Group et de ses sites en Suisse, en Allemagne ainsi qu'en République tchèque. Le montant de la transaction fait l'objet d'une clause de confidentialité, souligne le groupe bernois dans son communiqué.L'opération, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités cartellaires allemandes, permettra d'étoffer le volume de transactions internationales de Fenaco et de réduire les coûts des intermédiaires.Le contrat prévoit le transfert de 25 employés de Swiss Grana Group à Fenaco.jh/al(AWP / 17.04.2018 12h30)