Fidessa se donne plus de temps pour se prononcer sur l'offre de Temenos

Zurich (awp) - Le britannique Fidessa, qui suscite la convoitise du développeur de logiciels bancaires Temenos, se donne plus de temps pour statuer sur l'offre de reprise de ce dernier. Après l'entrée en lice de deux nouveaux acquéreurs potentiels, la société londonienne a décidé de reporter son assemblée générale. Les deux autres intéressés sont la société de participations Ion Investment Group et le développeur américain SS&C Technologies.L'éventuelle acceptation de l'offre genevoise sera soumise au vote le 27 avril prochain, a indiqué Fidessa vendredi par voie de communiqué. La date de report choisie est l'ultime délai pour que les actionnaires de Fidessa se prononcent sur l'offre de Temenos, après quoi les conditions de cette dernière seront caduques.Fidessa indique être en pourparlers tant avec Ion que SS&C concernant des offres alternatives, se refusant toutefois à détailler quelle forme et quels contours ces dernières pourraient prendre, le cas échéant.dm/ra/buc/lk(AWP / 06.04.2018 11h29)