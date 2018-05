Fillette kurde tuée en Belgique: un policier "identifié"

Bruxelles - Un policier belge a été identifié comme l'auteur du tir mortel pour une fillette kurde de deux ans tuée lors d'une course-poursuite jeudi dernier avec un véhicule transportant un groupe de migrants près de Mons (sud-ouest de la Belgique), a confirmé mardi le procureur général de Mons."Le policier qui a tiré est défait et abattu. Il n'a jamais voulu, ni imaginé cela", a expliqué le magistrat, Ignacio De la Serna, cité par l'agence de presse Belga, au cours d'un point presse au parquet de Mons.Selon le parquet, il n'y a eu qu'un seul tir, après "une course poursuite dangereuse de 60 km" sur l'autoroute E42 en direction de Maisières, un faubourg de Mons.L'autopsie réalisée jeudi a permis de déterminer la cause exacte de la mort de la fillette kurde, Mawda Shawri, a précisé le procureur général de Mons.L'enfant est décédée dans l'ambulance la transportant à l'hôpital et un premier diagnostic établi à l'hôpital avait indiqué qu'elle avait été victime d'un traumatisme crânien."Il n'y avait pas d'armes dans la camionnette" à bord de laquelle avaient pris place 30 migrants kurdes (26 adultes, 4 enfants) "et un seul coup de feu a été tiré, par un policier (...) et c'est la balle tirée par ce policier qui a tué" la petite Mawda Shawri, a pour sa part déclaré à l'AFP l'avocat de la famille, Olivier Stein, joint par téléphone."Le policier qui a tiré a été clairement identifié", a-t-il précisé.Les autorités judiciaires auraient également confirmé mardi à l'avocat que "la balle a été tirée en pleine course-poursuite, au moment où la camionnette roulait à 90 km/h, depuis une des voitures de police dont les plus avancées se trouvant à hauteur de la camionnette."On a pu lire dans la presse que celle-ci aurait foncé sur un barrage de police, mais il n'en est rien. Ces informations confirment les explications de mes clients sur toute la ligne", s'est félicité Me Stein.Lors d'une conférence de presse vendredi, le premier substitut du parquet de Mons, Frédéric Bariseau, s'était montré "très prudent" sur l'origine du tir, lors de cette course-poursuite dans la nuit de mercredi à jeudi entre Namur et Maisières, un faubourg de Mons."On n'exclut pas que cette balle pourrait provenir d'une arme d'un policier, mais l'enquête devra déterminer si il y a eu d'autres coups de feu, savoir quel policier --si c'était un policier-- ou alors une personne présente dans la camionnette qui aurait pu être armée", avait alors expliqué le magistrat.(©AFP / 22 mai 2018 14h49)