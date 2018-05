Financement: banques et PME doivent se comprendre à l'aune de la numérisation

Zurich (awp) - Dans l'octroi de crédit, les petites et moyennes entreprises (PME) et les banques se retrouvent face à un certain nombre de défis liés à la numérisation. Le premier: réussir à comprendre les nouveaux besoins des entrepreneurs."Les banques jouent toujours un rôle centrale dans l'octroi de crédit aux entreprises", a relevé Claude-Alain Margelisch, directeur de l'Association suisse des banquiers (ASB) lors d'une rencontre mercredi avec les journalistes à Zurich.Or, la numérisation dans les entreprises constitue un défi pour les banques, qui se doivent de pouvoir évaluer avec pertinence ces nouveaux modèles d'affaires et leur pérennité à l'ère du 4.0 - l'ère numérique au sein des entreprises. Il est ainsi devenu plus difficile pour elles de savoir à quelles conditions octroyer des crédits et ce qu'elles financent.Heini Dändiker, responsable du Key Account Management à la Banque cantonale de Zurich (ZKB), note que les clients doivent faire preuve de davantage de transparence. Directeur par intérim de Swissmem, Jean-Philippe Kohl relève d'ailleurs qu'"un crédit n'est pas quelque chose auquel on peut toujours prétendre a priori".Le chef de la faîtière de l'industrie suisse des machines, équipements électriques et des métaux (MEM) note néanmoins que "lorsque tout a été vérifié en toute conscience et connaissance et qu'au final c'est durable, c'est clair des deux côtés qu'il peut être octroyé et que nous nous sommes compris."Le but commun: que la numérisation reste demain le moteur de l'économie.tn/al(AWP / 23.05.2018 19h15)