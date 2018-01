Finlande: le sortant Niinistö remporte la présidentielle (résultats partiels)

Helsinki - Grand favori du scrutin, le président finlandais sortant, Sauli Niinistö, a remporté dimanche la présidentielle dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages, selon des résultats partiels publiés par le ministère de la Justice."Je suis surpris et touché par ce soutien", a déclaré M. Niinistö à la presse après le décompte de plus de 85% des bulletins.Cette victoire dès le premier tour, du jamais-vu depuis 1994 et la première élection du président finlandais au scrutin majoritaire direct, a été concédée par son principal rival, le candidat des Verts, Pekka Haavisto, qui rassemble autour de 12% des votes."Je reconnais que Niinistö a gagné cette élection et je le félicite", a-t-il déclaré à la presse.Depuis son élection en 2012, Niinistö, 69 ans, a habilement rapproché la Finlande, ancien territoire de la Russie impériale (1809-1917), de l'OTAN sans contrarier son voisin russe, à couteaux tirés avec l'Union européenne et ses alliés depuis l'annexion par Moscou de la Crimée en 2014.Cette stratégie a plu aux électeurs."Niinistö n'est pas favorable au fait que la Finlande rejoigne l'Otan mais il est favorable à l'établissement de liens plus forts avec l'Occident. (...) C'est une position idéologique partagée par les partis politiques principaux et aussi par l'opinion", a relevé auprès de l'AFP, Tapio Raunio, professeur de sciences politiques à l'Université de Tampere.(©AFP / 28 janvier 2018 19h38)