Firmenich finalise l'acquisition de Natural Flavors aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Firmenich a finalisé une seconde acquisition en autant de journées mardi, avec la reprise de Natural Flavors aux Etats-Unis. L'autre grand nom genevois des fragrances et des arômes avait déjà bouclé lundi le rachat Flavourome en Afrique du Sud. L'offre sur le groupe de Newark, pour un montant non dévoilé, avait été annoncée le 21 décembre dernier, rappelle un communiqué.Fondée il y a plus de 30 ans, Natural Flavors est présentée comme une société familiale qui produit des arômes organiques destinés aux industries alimentaires et des boissons.Cette acquisition vise à satisfaire la préférence croissante des consommateurs pour des aliments et boissons contenant des ingrédients organiques certifiés, selon Firmenich. La société genevoise compte ainsi renforcer son assise sur ce marché, aux Etats-Unis et ailleurs.jh/rp(AWP / 06.02.2018 13h10)