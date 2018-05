Firmenich renforce sa présence aux Etats-Unis

Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Firmenich a renforcé sa présence en Californie dans les domaines des arômes et de la nutrition, notamment biologique, a annoncé mercredi le groupe genevois.Le renforcement des activités sur la côte ouest des Etats-Unis intervient après l'acquisition en décembre 2017 de l'américain Natural Flavors, active dans les arômes biologiques. Cette acquisition vise à satisfaire la préférence croissante des consommateurs pour des aliments et boissons contenant des ingrédients organiques certifiés, avait indiqué Firmenich.Karl Witton, précédemment responsable des activités arômes en Amérique du Nord, a été nommé pour diriger les activités de la société sur la côte ouest.al/rp(AWP / 09.05.2018 18h20)