Fiscalité: les firmes américaines resteront en Suisse (ambassadeur US)

Berne (awp/ats) - L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse, Ed McMullen, ne craint pas un départ de Suisse des entreprises américaines après l'adoption de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Au contraire, il connaît plusieurs firmes qui étudient la possibilité de s'implanter en Suisse.Les sociétés commerciales américaines ne sont pas venues en Suisse pour échapper au fisc américain, déclare l'ambassadeur dans un entretien diffusé mardi par les journaux alémaniques de Nordwestschweiz. Il ne voit "vraiment aucune raison" à leur départ.Selon lui, leur installation en terres helvétiques est due à l'attractivité de l'économie locale, avec comme facteurs prépondérants la recherche, le centre financier ou la cybersécurité. Cette situation est bénéfique pour les firmes américaines, poursuit-il.La réforme fiscale adoptée à la fin décembre et une régulation en baisse aux Etats-Unis ont accru l'intérêt des petites et moyennes entreprises suisses à étendre leurs activités aux Etats-Unis, relève M. McMullen. Il en va de même pour les sociétés américaines qui veulent être présentes en Suisse, d'après lui.Ainsi, "certaines des plus grandes firmes des Etats-Unis" planifient de nouvelles activités en Suisse, déclare le diplomate républicain de New York, sans les nommer. Elles devraient bientôt être connues, explique-t-il.M. McMullen, politologue et ancien publicitaire de 54 ans, est ambassadeur des Etats-Unis en Suisse et au Liechtenstein depuis novembre 2017. Il a présidé la campagne électorale présidentielle de 2016 en Caroline du Sud de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump.ats/al(AWP / 03.04.2018 06h30)