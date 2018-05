Fitch conserve la notation pour Sunrise à "BB+"

Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch campe jeudi sur son appréciation "BB+" assortie d'une perspective "stable" pour les capacités d'endettement de Sunrise. L'opérateur de télécommunication, numéro deux sur ce secteur en Suisse, figure ainsi toujours dans la catégorie spéculative.L'agence new-yorkaise reconnaît que la stratégie axée sur la qualité du réseau et la convergence a permis à l'entreprise d'étendre sa part de marché à environ 23%, contre 21,5% il y a six ans.Les segments du réseau fixe et de la télévision comportent néanmoins toujours des risques à moyen terme et le marché risque de ne croître que marginalement à l'avenir. Les assauts du concurrent Salt risquent par ailleurs d'alourdir encore la pression tarifaire sur les produits et solutions commercialisés par Sunrise.tt/kw/jh/rp(AWP / 24.05.2018 17h59)