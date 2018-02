Fitch envisage d'abaisser la note de SNCF Mobilités

L'agence de notation Fitch a placé mercredi la note de SNCF Mobilités, l'entité chargée de la circulation des trains, sous surveillance négative en vue d'une éventuelle dégradation, alors que l'Etat s'attaque à une réforme du groupe ferroviaire.Fitch considère que l'évolution vers le statut de société anonyme pour SNCF Mobilités, envisagée dans la réforme du groupe public, "est une indication d'un relâchement potentiel des liens de SNCF Mobilités avec l'Etat", précise l'agence dans un communiqué.Pour Fitch, le statut actuel de SNCF Mobilités (établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC) est "un élément important de sa qualité de crédit" car l'entité "ne peut pas être liquidée ou se mettre en faillite".Avec le statut d'EPIC, une dissolution de SNCF Mobilités par une loi "entraînerait un transfert automatique de tous ses actifs et passifs à l'Etat", précise Fitch.SNCF Mobilités bénéficie actuellement de très bonnes notes chez Fitch: "AA" pour sa dette à long terme, et "F1+" pour le court terme. L'agence de notation a placé les deux notes sous surveillance négative.La dette nette de SNCF Mobilités était de 7,9 milliards d'euros au 31 décembre 2017, une somme bien inférieure aux quelque 47 milliards qui pèsent sur SNCF Réseau, gestionnaire des infrastructures ferroviaires françaises. Les deux dettes sont comptabilisées séparément dans les résultats du groupe SNCF."Le chiffre de 8 milliards est un chiffre on va dire tout à fait naturel dans notre métier", a indiqué le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, mardi en présentant les résultats du groupe. C'est "une dette soutenable", a-t-il défendu, s'appuyant sur un ratio dette/résultat d'exploitation de 2,9, "reconnu comme robuste dans la plupart des entreprises de services publics".(©AFP / 28 février 2018 14h54)